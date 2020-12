Jannik Schümann fa coming out nel modo più naturale possibile (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Molti personaggi noti sono contrari al coming out, lo vedono come un’etichetta non necessaria e si attaccano al fatto che le persone eterosessuali non abbiano il dovere/fardello di rivelare il loro orientamento. Questi artisti però spesso sono quelli che scappano dai paparazzi ogni volta che sono insieme “all’amico speciale”, pagano i fotografi per non inviare le loro immagini ai giornali o addirittura fingono storie d’amore con qualche amica. Jannik Schümann in questi giorni ha dimostrato a molti suoi colleghi italiani (e non) come si possa fare “coming out” senza gridare al mondo “io sono gay”, ma vivendo con normalità la propria vita, senza nascondersi usando lo scudo del “difendo il mio privato” (frase mai sentita dire dai vip etero). L’attore tedesco ha pubblicato su Instagram una fotografia insieme al fidanzato ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Molti personaggi noti sono contrari alout, lo vedono come un’etichetta non necessaria e si attaccano al fatto che le persone eterosessuali non abbiano il dovere/fardello di rivelare il loro orientamento. Questi artisti però spesso sono quelli che scappano dai paparazzi ogni volta che sono insieme “all’amico speciale”, pagano i fotografi per non inviare le loro immagini ai giornali o addirittura fingono storie d’amore con qualche amica.in questi giorni ha dimostrato a molti suoi colleghi italiani (e non) come si possa fare “out” senza gridare al mondo “io sono gay”, ma vivendo con normalità la propria vita, senza nascondersi usando lo scudo del “difendo il mio privato” (frase mai sentita dire dai vip etero). L’attore tedesco ha pubblicato su Instagram una fotografia insieme al fidanzato ...

StraNotizie : Jannik Schümann fa coming out nel modo più naturale possibile - darksaoirse : Troppo felice che il mio bimbo Jannik Schümann abbia avuto il coraggio di fare coming out. Tvb ?????? - Lilith39175259 : Ma Jannik Schümann l'attore di Vicino all'orizzonte è gay? - justeve____ : jannik schümann che fa coming out un'altra vittoria per i gay -