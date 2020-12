Inter, Nainggolan torna al Cagliari in prestito secco (Di martedì 29 dicembre 2020) Radja Nainggolan e il Cagliari si ritrovano, ancora una volta. Dopo l'avventura bis della passata stagione, il centrocampista belga sta per tornare in Sardegna. Avrebbe potuto già farlo la scorsa ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Radjae ilsi ritrovano, ancora una volta. Dopo l'avventura bis della passata stagione, il centrocampista belga sta perre in Sardegna. Avrebbe potuto già farlo la scorsa ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, vicinissimo il ritorno di #Nainggolan al #Cagliari: prestito secco - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter: è fatta per la cessione di Nainggolan Il belga torna al Cagliari in prestito secco… - marcoconterio : ?????? Summit mercato in casa #Inter tra Conte e dirigenza. Decise le uscite (per #Eriksen destinazione Premier, al m… - RaiSport : ?? #Nainggolan torna al #Cagliari in prestito dall'#Inter Accelerazione della trattativa dopo l'infortunio di #Rog… - nicocaimi1 : RT @ilCallista: La storia di Nainggolan all’Inter è una delle cose che mi hanno fatto più male in assoluto. L’ho aspettato per anni e poi m… -