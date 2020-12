Idealista | i prezzi delle case sono aumentati del 2 | 3% nel 2020

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Iin vendita in Italiadel 2,3% negli ultimi 12 mesi, per la prima volta dopo 7 anni di ribassi, secondo una ricerca di, che calcola un prezzo al metro quadro medio di 1.744 euro. Le regioni con gli aumenti più marcatistate Lombardia (9,2%), Emilia-Romagna (3%) e Lazio (2,2%). Quelle con i cali più significativi Molise (-5,4%), Marche (-3,8%) e Sicilia (-2,8%). La Liguria (2.458 euro/m²) si segnala per id’offerta più elevati, seguita da Trentino Alto Adige (2.436 euro/m²), Valle d’Aosta (2.337 euro/m²), Toscana (2.240 euro/m²) e Lazio (2.126 euro/m²). “Il mercato immobiliare ha retto bene l’urto della pandemia sotto la spintamutate esigenze abitative ...

