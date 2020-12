Giallo a Ostia | cadavere di una ragazza in mare | ecco chi potrebbe essere

(Di martedì 29 dicembre 2020) E’ ancora avvolto nel mistero il ritrovamento deldi una, nella zona dell’Idroscalo. La macabra scoperta è stata fatta domenica 27 dicembre intorno alle 12:30: il, in forte stato di decomposizione, era incagliato sulla scogliera e probabilmente è stato proprio ilgrosso di questi giorni a far riemergere il corpo.di unainIlsembrerebbe appartenere a una giovane donna, ma sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso. La, cheavere tra i 20 e i 40 anni eoriginaria dell’Est Europa,...

Ostia, il giallo del corpo tra gli scogli: «Forse è di una ragazza 16enne». Gli interrogativi. La donna potrebbe aver subito una violenza o qualche altra situazione di choc, prima di cadere nel fiume?