Francia | Papin snobba Benzema | “Io il secondo della storia | Karim non è il francese più forte”

(Di martedì 29 dicembre 2020) Jean-Pierree l'attaccantepiùdi tutti i tempi.L'ex centravanti del Milan dei primi anni '90 nel corsopropria carriera ha sempre dimostrato una certa confidenza con il gol.che ha anche vestito le maglie di Lione e Bordeaux ha applauditoma ha indicato come miglior transalpino Bernard Lacombe. Le sue parole rilasciate attraverso le colonne dell'edizione odierna de 'L'Equipe'."il più? Mi è sempre piaciuto, appena lo vedi giocare, senti che ha qualcosa in più degli altri. È un marcatore a suo agio con ogni tipologia di gioco, sia tecnicamente che fisicamente. Riesce a pesare sulla difesa avversaria, a trovare la deviazione vincente, ad anticipare il ...

Jean Pierre Papin Copyright: imago/WEREK Con la maglia del Marsiglia ... Non doveva nemmeno continuare a giocare a calcio, quando in Francia quasi nessuno credeva in lui e il tentativo del provino ...