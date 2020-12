Focolaio Piscopio preoccupante nei numeri: oltre 210 positivi (Di martedì 29 dicembre 2020) Brutte notizie arrivano da Piscopio, alle porte di Vibo Valentia. Crescono i contagi nella frazione. Martedì mattina il sindaco Maria Limardo aveva comunicato che i positivi erano 120. Oggi sono stati processati ulteriori 250 test di cui 90 sono risultati positivi. Il totale sale così a 210. Ma il numero sembra destinato a crescere. Infatti ci sono ancora centinaia di tamponi da analizzare nei prossimi giorni. I numeri sono preoccupanti considerando che la popolazione è di meno di 2 mila abitati. Piscopio oggi è uno dei più grandi focolai della Calabria dall’inizio della pandemia da covid. Leggi su laprimapagina (Di martedì 29 dicembre 2020) Brutte notizie arrivano da, alle porte di Vibo Valentia. Crescono i contagi nella frazione. Martedì mattina il sindaco Maria Limardo aveva comunicato che ierano 120. Oggi sono stati processati ulteriori 250 test di cui 90 sono risultati. Il totale sale così a 210. Ma il numero sembra destinato a crescere. Infatti ci sono ancora centinaia di tamponi da analizzare nei prossimi giorni. Isono preoccupanti considerando che la popolazione è di meno di 2 mila abitati.oggi è uno dei più grandi focolai della Calabria dall’inizio della pandemia da covid.

