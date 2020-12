El Shaarawy, non c’è solo la Roma: ci prova anche l’Atalanta (Di martedì 29 dicembre 2020) Non c’è solo la Roma su Stephan El Shaarawy. anche l’Atalanta valuta l’acquisto dell’attaccante nell’ottica di sostituire il Papu Gomez Non c’è solo la Roma su Stephan El Shaarawy. Secondo il Corriere di Bergamo anche l’Atalanta valuta l’acquisto dell’attaccante nell’ottica di sostituire il Papu Gomez. El Shaarawy vuole rientrare in Italia e per farlo è disposto a ridursi in maniera netta il suo ingaggio da 14 milioni netti l’anno. Allo stesso tempo lo Shangai Shenhua non è disposto a cedere in prestito il giocatore e vuole monetizzare al massimo dalla sua cessione a titolo definitivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Non c’èlasu Stephan Elvaluta l’acquisto dell’attaccante nell’ottica di sostituire il Papu Gomez Non c’èlasu Stephan El. Secondo il Corriere di Bergamovaluta l’acquisto dell’attaccante nell’ottica di sostituire il Papu Gomez. Elvuole rientrare in Italia e per farlo è disposto a ridursi in maniera netta il suo ingaggio da 14 milioni netti l’anno. Allo stesso tempo lo Shangai Shenhua non è disposto a cedere in prestito il giocatore e vuole monetizzare al massimo dalla sua cessione a titolo definitivo. Leggi su Calcionews24.com

