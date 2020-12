CDP, intesa con Comune di Genova per progetti di sviluppo del trasporto pubblico (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti e Comune di Genova hanno siglato un protocollo di intesa per avviare progetti di sviluppo del sistema di trasporto pubblico urbano, dotandolo di infrastrutture ad elevata capacità e a trazione totalmente elettrica. CDP fornirà all’ente attività di consulenza tecnico-amministrativa per ottimizzare le procedure di adeguamento e realizzazione delle opere. Tra gli interventi previsti per sviluppare il sistema di trasporto pubblico ci sono il completamento della linea metropolitana esistente con la realizzazione delle nuove stazioni di Rivarolo, Canepari, Corvetto e Martinez/Terralba, l’estensione della metropolitana con un nuovo ramo verso Sampierdarena/Fiumara, la realizzazione del sistema degli ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti edihanno siglato un protocollo diper avviaredidel sistema diurbano, dotandolo di infrastrutture ad elevata capacità e a trazione totalmente elettrica. CDP fornirà all’ente attività di consulenza tecnico-amministrativa per ottimizzare le procedure di adeguamento e realizzazione delle opere. Tra gli interventi previsti per sviluppare il sistema dici sono il completamento della linea metropolitana esistente con la realizzazione delle nuove stazioni di Rivarolo, Canepari, Corvetto e Martinez/Terralba, l’estensione della metropolitana con un nuovo ramo verso Sampierdarena/Fiumara, la realizzazione del sistema degli ...

