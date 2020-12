Arisa il rapporto con il suo corpo:” Bisogna avere fiducia nel futuro…” (Di martedì 29 dicembre 2020) La bellissima Arisa ha parlato del rapporto che ha con il suo corpo, un lungo percorso di accettazione che porta con sé delle difficoltà. Spesso la nostra visione ci porta a vacillare, a pensare di dover cambiare per forza qualcosa per un semplice difetto, ma ci scordiamo che proprio quello potrebbe essere il nostro punto di forza. E ce lo insegna una delle cantanti più brave che abbiamo nel panorama della musica italiana, con una sincerità ed una purezza disarmante. Tempo fa ha deciso di modificare il suo corpo, soprattutto il viso per piacersi, per eliminare quel particolare che la faceva sentir meno ai suoi occhi. Ad oggi però, ha deciso di togliere tutto, di tornare al naturale per amarsi prima così e poi, un giorno, con annesso qualche cambiamento. Proprio lei che ogni giorno combatte per mandare messaggi di body ... Leggi su giornal (Di martedì 29 dicembre 2020) La bellissimaha parlato delche ha con il suo, un lungo percorso di accettazione che porta con sé delle difficoltà. Spesso la nostra visione ci porta a vacillare, a pensare di dover cambiare per forza qualcosa per un semplice difetto, ma ci scordiamo che proprio quello potrebbe essere il nostro punto di forza. E ce lo insegna una delle cantanti più brave che abbiamo nel panorama della musica italiana, con una sincerità ed una purezza disarmante. Tempo fa ha deciso di modificare il suo, soprattutto il viso per piacersi, per eliminare quel particolare che la faceva sentir meno ai suoi occhi. Ad oggi però, ha deciso di togliere tutto, di tornare al naturale per amarsi prima così e poi, un giorno, con annesso qualche cambiamento. Proprio lei che ogni giorno combatte per mandare messaggi di body ...

