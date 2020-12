Appello di Coldiretti a prediligere prodotti made in Lazio come l’abbacchio romano igp

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 29 dicembre 2020) Con il calo dei consumi determinato dalla chiusura dei ristoranti e dalla crisi economica determinata dalla pandemia, l’diè quello di sceglieregenuini e a chilometro zero, per aiutare la filiera deline tutelare la salute. <>. E tra i piatti tipici della cucina laziale non può mancareIgp, che insieme agli altria chilometro zero, da portare a tavola in questi giorni di festa, è possibile trovare nei mercati di Campagna Amica di via San Teodoro, 74 al Circo Massimo e di via Tiburtina, 695. Entrambi effettueranno l’apertura straordinaria nella giornata di domani, mercoledì 30. “Igp rappresenta una ...