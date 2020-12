Vaccino anti-Covid, “Renderlo d’obbligo per i dipendenti pubblici è assurdo” afferma Dadone (Di lunedì 28 dicembre 2020) Per mesi siamo stati abituati a continue dichiarazioni, pareri (peraltro mai richiesti) o commenti, da parte di qualsiasi componente del governo o meglio, di ‘quasi tutti’. Capita infatti che oggi, ad affacciarsi alla ribalta dei media sia stata la ‘sconosciuta’ ministra della Pa, Fabiana Dadone, solitamente abbastanza silente e riservata. A motivare questa sua inedita sortita, la replica alla sottosegretaria (non un ministro, ormai affermano ed anticipano tutti!) alla Salute, Sandra Zampa secondo cui, “l’obbligatorietà” del Vaccino anti-Covid dovrebbe essere una pre condizione per chi lavora nel settore pubblico”. Dadone: “Rendere obbligatorio il Vaccino nel settore pubblico è assurdo” Un dichiarazione che la Dadone ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 dicembre 2020) Per mesi siamo stati abituati a continue dichiarazioni, pareri (peraltro mai richiesti) o commenti, da parte di qualsiasi componente del governo o meglio, di ‘quasi tutti’. Capita infatti che oggi, ad affacciarsi alla ribalta dei media sia stata la ‘sconosciuta’ ministra della Pa, Fabiana, solitamente abbastanza silente e riservata. A motivare questa sua inedita sortita, la replica alla sottosegretaria (non un ministro, ormaino edcipano tutti!) alla Salute, Sandra Zampa secondo cui, “l’obbligatorietà” deldovrebbe essere una pre condizione per chi lavora nel settore pubblico”.: “Rendere obbligatorio ilnel settore pubblico è” Un dichiarazione che la...

istsupsan : ??Il #vaccino è inutile perché non uccide il virus e non ferma l’epidemia. I #vaccini costano tanto, potranno vaccin… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, inizio-flop in alcuni distretti della Baviera: problemi nella catena del freddo, salta il via a… - GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - AslViterbo : ENTRO STASERA SARANNO SOMMINISTRATI I PRIMI 40 VACCINI ANTI COVID-19 SU 23 MEDICI E 17 INFERMIERI DELLA ASL DI VITE… - TecnicaScuola : Vaccino anti-Covid, la sottosegretaria Sandra Zampa (Pd): sarà obbligatorio per i docenti che dovessero rifiutarsi… -