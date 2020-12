Uomini e Donne, dramma per Gianni Sperti: morto il padre, lo strazio in due toccanti parole (Di lunedì 28 dicembre 2020) dramma per Gianni Sperti, l'opinionista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5: è infatti morto il suo padre. Lo ha rivelato lui stesso su Instagram, con una schermata nera e la scritta: "Ciao papà". Un grande dolore per Gianni Sperti, che non ha però reso note le cause della morte del padre. Lo scorso giugno, dopo il lockdown, Sperti aveva pubblicato una foto che lo ritraeva con papà, a corredo la toccante didascalia: "Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà". Dopo la notizia del lutto, immediati i messaggi di affetto di fan e colleghi, ovviamente anche da parte del cast di Uomini e Donne. Il papà di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020)per, l'opinionista di, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5: è infattiil suo. Lo ha rivelato lui stesso su Instagram, con una schermata nera e la scritta: "Ciao papà". Un grande dolore per, che non ha però reso note le cause della morte del. Lo scorso giugno, dopo il lockdown,aveva pubblicato una foto che lo ritraeva con papà, a corredo la toccante didascalia: "Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà". Dopo la notizia del lutto, immediati i messaggi di affetto di fan e colleghi, ovviamente anche da parte del cast di. Il papà di ...

