Terremoto in Croazia | scossa di magnitudo 5 2 con epicentro a Petrinja | avvertita in tutto il Friuli

Una scossa di magnitudo 5.2 è stata registrata nella Croazia centrale alle 6.28 di lunedì 28 dicembre. L'epicentro della scossa, che è stata avvertita anche in tutto il Friuli Venezia Giulia, è stato localizzato nei pressi della città di Petrinja, 50 chilometri a sud-est della capitale Zagabria. Al momento non ci sono notizie di danni a particolari cose o persone, ma secondo il sismologo Kresimir Kuk, intervistato dalla radio pubblica croata, "è possibile che un tale Terremoto abbia causato danni materiali nell'area dell'epicentro". A marzo un Terremoto di magnitudo 5.3 colpì Zagabria, provocando un morto e 27 feriti.

