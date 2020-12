**Scrittori: Pasolini, nasce la pinacoteca con 19 suoi quadri ** (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pordenone, 28 dic. - (Adnkronos) - Torna alla luce un altro degli straordinari talenti dello scrittore, poeta e regista Pier Paolo Pasolini (1922-1975): la pittura. Sono stati restaurati 19 quadri dipinti da Pasolini, in particolare negli anni giovanili e ora nascerà una pinacoteca nel Centro Studi a lui dedicato a Casarsa della Delizia (Pordenone): saranno esposti in modo permanente insieme alle opere di artisti friulani a lui legati. I disegni a china e a tecnica mista e i dipinti a tempera e a olio, dopo l'accurato intervento di pulizia e restauro effettuato da uno studio friulano e grazie al sostegno del bando specifico della Fondazione Friuli, a breve saranno in mostra nella sala dell'Academiuta di lenga furlana, riallestita per l'occasione. Il Centro intende realizzare una vera e propria ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pordenone, 28 dic. - (Adnkronos) - Torna alla luce un altro degli straordinari talenti dello scrittore, poeta e regista Pier Paolo(1922-1975): la pittura. Sono stati restaurati 19dipinti da, in particolare negli anni giovanili e orarà unanel Centro Studi a lui dedicato a Casarsa della Delizia (Pordenone): saranno esposti in modo permanente insieme alle opere di artisti friulani a lui legati. I disegni a china e a tecnica mista e i dipinti a tempera e a olio, dopo l'accurato intervento di pulizia e restauro effettuato da uno studio friulano e grazie al sostegno del bando specifico della Fondazione Friuli, a breve saranno in mostra nella sala dell'Academiuta di lenga furlana, riallestita per l'occasione. Il Centro intende realizzare una vera e propria ...

Il Centro Studi Pasolini ha restaurato una serie di dipinti e disegni realizzati soprattutto negli anni giovanili. Allievo di Longhi a Bologna, aveva accarezzato l'idea di dedicarsi alla pittura ...

