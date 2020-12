Napoli, violenta mareggiata invade il lungomare (Di martedì 29 dicembre 2020) Una forte mareggiata ha interessato il lungomare Caracciolo a Napoli procurando notevoli danni ai parapetti dei marciapiedi nel tratto da Piazza Vittoria alla sede universitaria. Lo rende noto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 dicembre 2020) Una forteha interessato ilCaracciolo aprocurando notevoli danni ai parapetti dei marciapiedi nel tratto da Piazza Vittoria alla sede universitaria. Lo rende noto il ...

Mattia89Damico : La violenta #mareggiata che sta colpendo via Partenope a #Napoli - pippotto2 : RT @ilmeteoit: #Forte #MAREGGIATA in atto a #NAPOLI. #TANTISSIMI #DANNI - marcoranieri72 : RT @ilmeteoit: #Forte #MAREGGIATA in atto a #NAPOLI. #TANTISSIMI #DANNI - ilmeteoit : #Forte #MAREGGIATA in atto a #NAPOLI. #TANTISSIMI #DANNI - tuttosport : #Napoli, violenta mareggiata: danni ai marciapiedi -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli violenta Meteo CRONACA DIRETTA VIDEO: NAPOLI, violenta MAREGGIATA in atto, tanti DANNI sul Lungomare. Le prime IMMAGINI iLMeteo.it Meteo CRONACA DIRETTA VIDEO: NAPOLI, violenta MAREGGIATA distrugge il Lungomare. Le prime IMMAGINI

Maltempo a Napoli, lungomare allagato: distrutti tutti i gazebo dei ristoranti, danni anche sui marciapiedi. Metti "mi piace" alla nostra pagina Facebook!

Napoli, violenta mareggiata invade il lungomare

Il mare ha in più punti invaso la carreggiata, portando sull'asfalto anche molti detriti e creando grandi problemi alle autovetture in transito ...

Maltempo a Napoli, lungomare allagato: distrutti tutti i gazebo dei ristoranti, danni anche sui marciapiedi. Metti "mi piace" alla nostra pagina Facebook!Il mare ha in più punti invaso la carreggiata, portando sull'asfalto anche molti detriti e creando grandi problemi alle autovetture in transito ...