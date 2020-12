Napoli, una mareggiata da brividi: chiusa via Partenope, traffico deviato sul corso Vittorio Emanuele e in Tangenziale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Vento forte, alberi che cadono, tettoie sradicate che si abbattono al suolo, luminarie di Natale spezzate dalle raffiche, treni fermi per dissesto sulla linea. Una giornata con l'allarme... Leggi su ilmattino (Di lunedì 28 dicembre 2020) Vento forte, alberi che cadono, tettoie sradicate che si abbattono al suolo, luminarie di Natale spezzate dalle raffiche, treni fermi per dissesto sulla linea. Una giornata con l'allarme...

GDF : La #GDF augura una buona domenica da #Napoli. #NoiconVoi #Natale2020 - ComuneNapoli : Chiusa via Partenope per i danni causati da una forte mareggiata - forumJuventus : [La Stampa] Agnelli-De La, ieri primo faccia a faccia dopo le polemiche: Chiarimenti e prove di distensione, aspett… - bbribri75 : RT @ComuneNapoli: Chiusa via Partenope per i danni causati da una forte mareggiata - marioerdrago : RT @nicolettadec: in 50 anni mai vista una cosa del genere a #Napoli #SanGennaro #lungomare -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli una Maltempo, a Napoli una palma distrugge un’auto. A Somma cade l’albero di Natale in piazza Fanpage.it Napoli, mareggiata sul lungomare Caracciolo: le immagini

