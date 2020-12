Mirabelli: «Grande lavoro di Pioli, non è facile stare davanti a Inter e Juventus» (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli è Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Sport commentando l’attuale situazione della Serie A L’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli è Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Sport commentando l’attuale situazione della Serie A. Ecco le sue parole MILAN – «Grande lavoro di Pioli. Non è facile stare davanti a Inter e Juventus, che hanno due organici importanti. Il vice Ibrahimovic? Milik è un giocatore forte, giovane ma anche esperto: sono innamorato di lui da tempo. Ma anche Scamacca è un profilo importante» CONTRATTI – «Siamo a gennaio, è rischioso avere ancora un giocatore come Donnarumma a scadenza. Spero per il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’ex direttore sportivo del Milan Massimilianovenuto ai microfoni di TMW Radio Sport commentando l’attuale situazione della Serie A L’ex direttore sportivo del Milan Massimilianovenuto ai microfoni di TMW Radio Sport commentando l’attuale situazione della Serie A. Ecco le sue parole MILAN – «di. Non è, che hanno due organici importanti. Il vice Ibrahimovic? Milik è un giocatore forte, giovane ma anche esperto: sono innamorato di lui da tempo. Ma anche Scamacca è un profilo importante» CONTRATTI – «Siamo a gennaio, è rischioso avere ancora un giocatore come Donnarumma a scadenza. Spero per il ...

