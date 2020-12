Lutto per Paola Perego, è morto il papà Pietro Perego (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ morto Pietro Perego, il papà di Paola Perego. A darne la triste notizia su Twitter è l’Arcobaleno Tre, agenzia per artisti diretta dal marito della conduttrice tv, l’agente Lucio Presta, semplicemente annunciando la sua scomparsa e la vicinanza nei confronti della Perego. Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro. — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020 Solo un mese fa, a novembre, la conduttrice aveva parlato della preoccupazione per i genitori, entrambi positivi al Coronavirus. Il padre aveva compiuto 90 anni lo scorso 8 marzo. Paola ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’, ildi. A darne la triste notizia su Twitter è l’Arcobaleno Tre, agenzia per artisti diretta dal marito della conduttrice tv, l’agente Lucio Presta, semplicemente annunciando la sua scomparsa e la vicinanza nei confronti della. Arcobalenotre è vicina aper la scomparsa del suo adorato. — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020 Solo un mese fa, a novembre, la conduttrice aveva parlato della preoccupazione per i genitori, entrambi positivi al Coronavirus. Il padre aveva compiuto 90 anni lo scorso 8 marzo....

