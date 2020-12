Lazio: Lulic potrebbe essere sostituito (Di lunedì 28 dicembre 2020) Uno dei calciatori che manca all’appello di Simone Inzaghi ormai quasi da un anno è Senad Lulic. Il giocatore capitano della Lazio è fermo a causa dei ripetuti problemi alla caviglia che sembrano proprio non voler passare. La società capitolina sta ragionando sul suo futuro. Lulic, il suo futuro è alla Lazio? Senad Lulic indossa la maglia della Lazio ormai da parecchi anni, dal 2011 quando dallo Young Boys arrivò a Roma. Il difensore e capitano della squadra biancoceleste è da molto tempo che non calca il campo di gioco e ora è arrivato il momento di valutare bene le sue condizioni. La caviglia sinistra del giocatore continua a dargli problemi e tardare il suo ritorno in squadra. Lulic ha subito tre interventi e martedì dovrebbe riprendere gli allenamenti, ma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Uno dei calciatori che manca all’appello di Simone Inzaghi ormai quasi da un anno è Senad. Il giocatore capitano dellaè fermo a causa dei ripetuti problemi alla caviglia che sembrano proprio non voler passare. La società capitolina sta ragionando sul suo futuro., il suo futuro è alla? Senadindossa la maglia dellaormai da parecchi anni, dal 2011 quando dallo Young Boys arrivò a Roma. Il difensore e capitano della squadra biancoceleste è da molto tempo che non calca il campo di gioco e ora è arrivato il momento di valutare bene le sue condizioni. La caviglia sinistra del giocatore continua a dargli problemi e tardare il suo ritorno in squadra.ha subito tre interventi e martedì dovrebbe riprendere gli allenamenti, ma ...

