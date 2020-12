La storia del “killer di Twitter” | attirava sul web giovani aspiranti suicidi per farli a pezzi

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Condanna a morte: è questa la sentenza che il tribunale ha deciso per il cosiddetto “di”. L’efferato assassino ha guadagnato questo soprannome perché adescava le sue vittime proprio sul famoso social network. Sceglieva attentamente i soggetti più vulnerabili,, e li ammazzava e smembrava senza pietà. Un feroce omicida che nulla ha da invidiare ai più celebri, da Zodiac a Ted Bundy o il “Golden State“. La vicenda di Takahiro Shiraishi, l’assassino che ha terrorizzato l’opinione pubblica giapponese per anni, volge al termine. Il punto in comune tra le vittime Tre anni fa, una serie di cruenti omicidi sconvolse l’opinione pubblica giapponese. Tra agosto e ottobre 2017, un ragazzo e 8...

stanzaselvaggia : La storia del prete a Piacenza che ieri scherzava sul vino, che violava il dpcm ad aprile e che stanotte è stato ri… - berlusconi : Forza Italia non è una pagina già scritta nel grande libro della storia, è una pagina del futuro che vogliamo scriv… - ZZiliani : PREMI CHE CONTANO. Era dai tempi di #DelPiero miglior n. 10 della storia davanti a Pelè e Maradona che non vedevamo… - willsolacestan : MA QUANTO È BELLA QUESTA STORIA PIANGO (quella della luna e del sole) - matjus10 : RT @CavBianconero: @FBiasin Nonostante la storia del calcio successiva a quell’episodio abbia dimostrato che con lo stesso tipo di interven… -

Ultime Notizie dalla rete : storia del

La Gazzetta dello Sport

Nel 1933, in Veneto, ci fu una campagna vaccinale contro la difterite. E ci furono 28 giovani vittime. Ma la vicenda non è come la raccontano ...Il 28 dicembre 1908: il terremoto uccise tra 50 e 100 mila persone in Sicilia e Calabria, i territori intorno alla zona dell’epicentro, lo stretto di Scilla e Cariddi, cambiarono faccia per sempre. Gi ...