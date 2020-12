In Cina una giornalista è stata condannata per aver documentato l’inizio della pandemia a Wuhan (Di lunedì 28 dicembre 2020) Zhang Zhan dovrà scontare 4 anni di carcere per aver "provocato litigi e problemi" con i suoi video nei luoghi dove era iniziato il contagio Leggi su ilpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Zhang Zhan dovrà scontare 4 anni di carcere per"provocato litigi e problemi" con i suoi video nei luoghi dove era iniziato il contagio

giornalettismo : La libertà in #Cina, diritto sconosciuto. #ZhangZhan, una blogger che aveva raccontato verità 'non allineata' sull… - ilpost : In Cina una giornalista è stata condannata per aver documentato l’inizio della pandemia a Wuhan - AmbCina : Il #2020 segna il 50° anniversario dell'allacciamento delle relazioni diplomatiche Cina???? Italia????. Per celebrarlo,… - AttilioCotroneo : RT @ilpost: In Cina una giornalista è stata condannata per aver documentato l’inizio della pandemia a Wuhan - nthroot : RT @ilpost: In Cina una giornalista è stata condannata per aver documentato l’inizio della pandemia a Wuhan -