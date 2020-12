I segni zodiacali che non ascoltano i problemi: ecco quali sono (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il saper ascoltare è segno di maturità ed empatia ma è tra gli elementi che sono sintomo di affidabilità: non è un caso che un buon ascoltatore viene apprezzato da praticamente ogni genere di persona perchè meritevole di fiducia. Al contrario, un pessimo ascoltatore viene percepito come egoista e decisamente poco accorto ai sentimenti altrui, anche se le motivazioni possono essere svariate. ecco i segni zodiacali che ascoltano meno gli altri: Gemelli Non c’è intenzionalità della poca empatia messa in mostra dal Gemelli, che hanno da sempre difficoltà a farsi ascoltare ma soffrono anche del problema opposto: questo perchè hanno la mente sempre particolarmente attiva e fertile che si deconcentra con un nonnulla. I nati sotto questo segno ne sono assolutamente consapevoli ... Leggi su giornal (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il saper ascoltare è segno di maturità ed empatia ma è tra gli elementi chesintomo di affidabilità: non è un caso che un buon ascoltatore viene apprezzato da praticamente ogni genere di persona perchè meritevole di fiducia. Al contrario, un pessimo ascoltatore viene percepito come egoista e decisamente poco accorto ai sentimenti altrui, anche se le motivazioni posessere svariate.chemeno gli altri: Gemelli Non c’è intenzionalità della poca empatia messa in mostra dal Gemelli, che hanno da sempre difficoltà a farsi ascoltare ma soffrono anche del problema opposto: questo perchè hanno la mente sempre particolarmente attiva e fertile che si deconcentra con un nonnulla. I nati sotto questo segno neassolutamente consapevoli ...

