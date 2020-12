Conte, continua lo scontro all’interno del governo sui servizi segreti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il premier Conte vorrebbe rafforza il legame tra Palazzo Chigi e i servizi segreti, ma all’interno della maggioranza non tutti sono d’accordo. Nonostante nelle ultime settimane si sia sempre parlato del tema del Recovery Plan come il vero punto di rottura tra il governo e Italia Viva, che ha dato a una crisi di governo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il premiervorrebbe rafforza il legame tra Palazzo Chigi e i, madella maggioranza non tutti sono d’accordo. Nonostante nelle ultime settimane si sia sempre parlato del tema del Recovery Plan come il vero punto di rottura tra ile Italia Viva, che ha dato a una crisi diL'articolo proviene da Inews.it.

