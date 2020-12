Cecilia Capriotti/ Scontro con Samantha de Grenet: "Non sei la mia amica.." (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cecilia Capriotti al Grande Fratello Vip 2020, Scontro con Samantha de Grenet dopo le incomprensioni dei giorni scorsi: "Non sei la mia amica.." Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 2020,condedopo le incomprensioni dei giorni scorsi: "Non sei la mia.."

GrandeFratello : A lezione di stile con Cecilia Capriotti... ???? #GFVIP - howtoberare : Perché cancellate Dayane per quel discorso su Tommaso e non una Cecilia Capriotti per essersi chiamata da sola auti… - n_noemii : RT @oocgfvip5: - Cecilia Capriotti: “perché hai i brillantini sul viso?” - Tommaso Zorzi (in spagnolo): “perché io brillo di luce propria,… - fIowersinmymind : RT @oocgfvip5: Cecilia Capriotti: “cadeva la casa io rimanevo lì, oddio il tevvemoto” #GFVIP - mrsradcliffe94 : Cecilia Capriotti: ®??? -