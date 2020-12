Calciomercato, Falco potrebbe tornare in Serie A: due club interessati (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pippo Falco ha stupito tutti nella scorsa stagione con la maglia del Lecce: il calciatore potrebbe far ritorno in Serie A. Due squadre interessate Lo scorso anno la classe di Pippo Falco ha convinto tutti in Serie A con la sua classe e i suoi gol che non sono serviti al Lecce per evitare la retrocessione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Falco sarebbe finito nel mirino di due squadre di Serie A: su di lui il Benevento e il Parma del suo “maestro” Liverani. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pippoha stupito tutti nella scorsa stagione con la maglia del Lecce: il calciatorefar ritorno inA. Due squadre interessate Lo scorso anno la classe di Pippoha convinto tutti inA con la sua classe e i suoi gol che non sono serviti al Lecce per evitare la retrocessione. Secondo quanto riportato da Sky Sport,sarebbe finito nel mirino di due squadre diA: su di lui il Benevento e il Parma del suo “maestro” Liverani. Leggi su Calcionews24.com

Pippo Falco ha stupito tutti nella scorsa stagione con la maglia del Lecce: il calciatore potrebbe far ritorno in Serie A. Due squadre interessate ...

Falco, cominciano i corteggiamenti: c’è (anche) il Parma di Liverani

Il fantasista di Pulsano sarà giocoforza al centro della sessione di calciomercato che prenderà il via il 4 gennaio. Secondo quanto affermato da gianlucadimarzio.com, Parma e Benevento sono già sulle ...

Il fantasista di Pulsano sarà giocoforza al centro della sessione di calciomercato che prenderà il via il 4 gennaio. Secondo quanto affermato da gianlucadimarzio.com, Parma e Benevento sono già sulle ...