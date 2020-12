Attivista saudita per i diritti delle donne condannata (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un tribunale saudita ha condannato un’Attivista per i diritti delle donne, Loujain al-Hathloul, a quasi sei anni di prigione, con l’accusa di avere violato le leggi antiterrorismo. Hathloul è leader del movimento per consentire alle donne di guidare nel regno. Era stata arrestata nel 2018 con l’accusa di avere tentato di destabilizzare il regno. Perché Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un tribunaleha condannato un’per i, Loujain al-Hathloul, a quasi sei anni di prigione, con l’accusa di avere violato le leggi antiterrorismo. Hathloul è leader del movimento per consentire alledi guidare nel regno. Era stata arrestata nel 2018 con l’accusa di avere tentato di destabilizzare il regno. Perché

