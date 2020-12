Uomini e donne, Nicola Mazzitelli contro Armando Incarnato: “Presto si pentirà” (Di domenica 27 dicembre 2020) Nicola Mazzitelli ha risposto alle accuse di Armando Incarnato in merito ad un suo complotto ai danni della Redazione di Uomini e donne. Le aveva subite a distanza durante le puntate del Trono over in cui era assente causa Covid. Il cavaliere napoletano lo aveva accusato in trasmissione, sostenendo di aver ricevuto una confidenza hot, rivelatasi poi montata ad arte per mera visibilità. Nel dettaglio secondo Armando, Nicola gli avrebbe prima confidato di aver avuto dei rapporti carnali con la dama Valentina Dartavilla Lupi all’insaputa della Redazione, per poi dichiarargli di averglielo detto per emergere nel programma, data la sua popolarità. Una segnalazione che Armando ha lanciato ai danni di Nicola a Maria De ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 27 dicembre 2020)ha risposto alle accuse diin merito ad un suo complotto ai danni della Redazione di. Le aveva subite a distanza durante le puntate del Trono over in cui era assente causa Covid. Il cavaliere napoletano lo aveva accusato in trasmissione, sostenendo di aver ricevuto una confidenza hot, rivelatasi poi montata ad arte per mera visibilità. Nel dettaglio secondogli avrebbe prima confidato di aver avuto dei rapporti carnali con la dama Valentina Dartavilla Lupi all’insaputa della Redazione, per poi dichiarargli di averglielo detto per emergere nel programma, data la sua popolarità. Una segnalazione cheha lanciato ai danni dia Maria De ...

