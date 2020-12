Rep. Centrafricana: elezioni al via, con l'incubo ribelli (Di domenica 27 dicembre 2020) Nairobi, 27 dic. (Adnkronos/Dpa) - I cittadini della Repubblica Centrafricana votano oggi per le elezioni presidenziali e parlamentari, in un cluma di violenza diffuso in tutto il paese. Faustin-Archange Touadera è in corsa per un secondo mandato presidenziale mentre contemporaneamente verrà eletto anche un nuovo parlamento. Il candidato più forte dell'opposizione è l'ex capo del governo Anicet-Georges Dologuele. Le elezioni si svolgono in un contesto di scontri tra una nuova alleanza ribelle e le forze di sicurezza in diverse parti del paese. L'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha recentemente avvertito che gli scontri armati rappresentano una seria minaccia per la sicurezza dei civili e il loro diritto di voto. Venerdì, tre caschi blu delle Nazioni Unite sono stati uccisi dopo un attacco alle forze di sicurezza interna ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Nairobi, 27 dic. (Adnkronos/Dpa) - I cittadini della Repubblicavotano oggi per lepresidenziali e parlamentari, in un cluma di violenza diffuso in tutto il paese. Faustin-Archange Touadera è in corsa per un secondo mandato presidenziale mentre contemporaneamente verrà eletto anche un nuovo parlamento. Il candidato più forte dell'opposizione è l'ex capo del governo Anicet-Georges Dologuele. Lesi svolgono in un contesto di scontri tra una nuova alleanza ribelle e le forze di sicurezza in diverse parti del paese. L'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha recentemente avvertito che gli scontri armati rappresentano una seria minaccia per la sicurezza dei civili e il loro diritto di voto. Venerdì, tre caschi blu delle Nazioni Unite sono stati uccisi dopo un attacco alle forze di sicurezza interna ...

TV7Benevento : Rep. Centrafricana: elezioni al via, con l'incubo ribelli... - paolo_shark : @Vince7914 Video vecchio visto decine di volte, ma la realtà è quella. E sono in Mozambico perché se vanno in Rep C… - Adrianaaaaaaaa : @danieledepetris @Gnarrrgh WTF. La poliomielite ammazzava 350.000 persone all'anno prima dei vaccini. I casi di pol… - teletext_ch_it : Caschi blu nella Rep. Centrafricana -