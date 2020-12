Niente tassa sul suolo pubblico: per i commercianti una boccata d'ossigeno (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mercato rionale. Foto d'archivio Bilancio, passa maxi emendamento in Consiglio: manovra da 890 milioni. tassa su suolo pubblico sospesa per il 2020 28 settembre 2020 Ambulanti in protesta contro Raggi:... Leggi su romatoday (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mercato rionale. Foto d'archivio Bilancio, passa maxi emendamento in Consiglio: manovra da 890 milioni.susospesa per il 2020 28 settembre 2020 Ambulanti in protesta contro Raggi:...

borghi_claudio : Cancellata la Sugar tax giocando di sponda con Italia Viva (primo firmatario). Niente da fare per la tassa sulle sigarette elettroniche ?? - zazoomblog : Roma quest’anno niente tassa per l’occupazione del suolo pubblico - #quest’anno #niente #tassa - CorriereCitta : Roma, quest’anno niente tassa per l’occupazione del suolo pubblico - Notiziedi_it : Niente tassa sul suolo pubblico: per i commercianti una boccata d’ossigeno - sergimagugliani : RT @romatoday: Niente tassa sul suolo pubblico: per i commercianti una boccata d’ossigeno -

Ultime Notizie dalla rete : Niente tassa Niente tassa sul suolo pubblico: per i commercianti una boccata d’ossigeno RomaToday Roma, quest’anno niente tassa per l’occupazione del suolo pubblico

Dalla Giunta arriva l'esenzione per il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico: un aiuto concreto per i commercianti ...

Niente tassa sul suolo pubblico: per i commercianti una boccata d’ossigeno

I commercianti, messi in ginocchio dal perdurare della crisi legata al nuovo Coronavirus, avevano a più riprese chiesto al Campidoglio di ridurre la pressione fiscale. D’altra parte lo Stato, a causa ...

Dalla Giunta arriva l'esenzione per il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico: un aiuto concreto per i commercianti ...I commercianti, messi in ginocchio dal perdurare della crisi legata al nuovo Coronavirus, avevano a più riprese chiesto al Campidoglio di ridurre la pressione fiscale. D’altra parte lo Stato, a causa ...