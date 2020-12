Mick Schumacher: “Mio padre il migliore di sempre in Formula 1” (Di domenica 27 dicembre 2020) “Mio padre è stato il migliore che ci sia mai stato in questo sport, non vedo perché dovrei volermi staccare da lui. Il mio obiettivo è imparare e capire il più possibile. Voglio crescere in fretta, voglio perdere meno tempo possibile. Non ci si può far intimorire dai big. In fin dei conti sono esseri umani anche loro”. Lo ha detto Mick Schumacher in un’intervista in cui ha parlato del suo futuro imminente che lo vede alla guida della Haas in Formula 1 e del rapporto con il leggendario padre Michael, la leggenda di questo sport che adesso è costretto a uno stato vegetativo. Legame molto intenso anche con la madre Corinna: “Mia mamma Corinna sarà felicissima. Lei è la mia interlocutrice numero uno, è sempre la prima a chiamarmi. Quando sono stato promosso in ... Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) “Mioè stato ilche ci sia mai stato in questo sport, non vedo perché dovrei volermi staccare da lui. Il mio obiettivo è imparare e capire il più possibile. Voglio crescere in fretta, voglio perdere meno tempo possibile. Non ci si può far intimorire dai big. In fin dei conti sono esseri umani anche loro”. Lo ha dettoin un’intervista in cui ha parlato del suo futuro imminente che lo vede alla guida della Haas in1 e del rapporto con il leggendarioMichael, la leggenda di questo sport che adesso è costretto a uno stato vegetativo. Legame molto intenso anche con la madre Corinna: “Mia mamma Corinna sarà felicissima. Lei è la mia interlocutrice numero uno, èla prima a chiamarmi. Quando sono stato promosso in ...

