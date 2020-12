Messi, il Santos insorge contro il suo record: “Pelé ha segnato 1.091 gol” (Di domenica 27 dicembre 2020) Pochi giorni fa l’attaccante del Barcellona Lionel Messi ha toccato quota 644 gol segnati con i blaugrana, superando il record di reti messe a segno con un singolo club appartenente a Pelé. Tuttavia, il primato dell’argentino non è stato celebrato da tutti. Il Santos, squadra nella quale il brasiliano Pelé ha militato in carriera, attraverso un comunicato ha infatti smentito tutto. Il club sudamericano ha spiegato che Pelé ha segnato ben 1.091 reti considerando anche quelle realizzate in amichevole, che però non valgono ai fini della statistica. Di seguito quanto si legge nella nota ufficiale: “Pelé ha segnato 1.091 gol per il Santos. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, ha segnato 643 ... Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Pochi giorni fa l’attaccante del Barcellona Lionelha toccato quota 644 gol segnati con i blaugrana, superando ildi reti messe a segno con un singolo club appartenente a. Tuttavia, il primato dell’argentino non è stato celebrato da tutti. Il, squadra nella quale il brasilianoha militato in carriera, attraverso un comunicato ha infatti smentito tutto. Il club sudamericano ha spiegato chehaben 1.091 reti considerando anche quelle realizzate in amichevole, che però non valgono ai fini della statistica. Di seguito quanto si legge nella nota ufficiale: “ha1.091 gol per il. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, ha643 ...

