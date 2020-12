Massimo Cariello può accedere ai social per aggiornare lo stato

(Di domenica 27 dicembre 2020) di Pina Ferro L’ex primo cittadino di Ebolipuò avere accesso alle pagine personali dei suoisolo per aggiornarne lo. A chiedere, al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno Alfonso Scermino, l’accesso alla paginadell’indagato, erail difensore Costantino Cardiello. Una richiesta che è stata autorizzata. L’accesso ai, come si legge nella richiesta presentata al Gip è finalizzata solamente all’aggiornamento dello “” rimuovendo tutte le notizie che ritraggononella carica di sindaco. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Il ritorno di Massimo Cariello sui social: l’ex sindaco di Eboli, agli arresti domiciliari dallo scorso 9 ottobre per corruzione ed abuso d’ufficio, potrà accedere ai propri profili social, al fine di ...Prenderà il via il prossimo 18 gennaio il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Cariello, ex sindaco di Eboli che si trova agli arresti domiciliari dallo scorso 9 ottobre per corruzione ed ...