Liverpool – WBA 1-1, passo falso dei Reds (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel Boxing Day della XV giornata di Premier League il Liverpool ospita il WBA, i campioni d'Inghilterra sono reduci dalla sonante vittoria per 7-0 in casa del Crystal Palace e vogliono continuare a vincere per allungare sulle inseguitrici ma si troveranno di fronte una squadra ostica nonostante la posizione in classifica. Cronaca di Liverpool – WBA Il WBA, vista appunto la goleada dei Reds nella scorsa giornata, si piazza in campo sostanzialmente con un 6-4-0 mascherato da 4-4-2 che sorprende anche Klopp e che diventa difficile da scardinare. I padroni di casa si portano però in vantaggio al 12? grazie al gol di Manè, poi continuano a dominare per tutto il primo tempo senza però riuscire ad aumentare il distacco di punteggio. Nella ripresa il WBA approfitta di un calo di tensione degli uomini di Klopp e trova un insperato ...

