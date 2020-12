Calamaro Gigante mangia un uomo | attacca sommergibile

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il, nome scientifico Architeuthis dux. Il, nome scientifico Architeuthis dux è un invertebrato, che appartiene alla classe dei molluschi. È il più grande e aggressivo mollusco conosciuto. Si parla di dimensioni massime di 13 metri per le femmine e di 18 metri per i maschi. Hanno 10 tentacoli, 8 dei quali sono della medesima lunghezza, mentre 2 sono più lunghi. Gli occhi delsono enormi, in media grandi come la testa di un. Il, per nostra fortuna vive in acque mediamente profonde, ma si trova in tutti gli Oceani. In genere vive tra i 200 e i 1.200 metri. Solitamente non è un pericolo per l’, ma a volte risale dalle profondità e ci ...