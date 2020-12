Biathlon, Wierer e Hofer mirano a un nuovo successo nel World Team Challenge 2020 di Ruhpolding (Di domenica 27 dicembre 2020) Una settimana fa il calendario della Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon si è interrotto per lasciare spazio a una ventina di giorni di riposo, come è ormai tradizione anche in un anno particolare come lo è stato il 2020. Ora è arrivato il momento di vivere la celebre manifestazione che notoriamente accompagna la fine di dicembre, dopo le feste natalizie. Il World Team Challenge 2020 andrà infatti in scena domani, lunedì 28 dicembre (alle 18:15), e in questa occasione si è spostato dallo stadio di Gelsenkirchen che viene normalmente usato dallo Schalke 04 per giocare le proprie partite interne di calcio, al ben più noto percorso di Ruhpolding (Germania), restato a secco della tappa di Coppa a causa delle modifiche dovute alla pandemia. La ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) Una settimana fa il calendario della Coppa del Mondo/2021 disi è interrotto per lasciare spazio a una ventina di giorni di riposo, come è ormai tradizione anche in un anno particolare come lo è stato il. Ora è arrivato il momento di vivere la celebre manifestazione che notoriamente accompagna la fine di dicembre, dopo le feste natalizie. Ilandrà infatti in scena domani, lunedì 28 dicembre (alle 18:15), e in questa occasione si è spostato dallo stadio di Gelsenkirchen che viene normalmente usato dallo Schalke 04 per giocare le proprie partite interne di calcio, al ben più noto percorso di(Germania), restato a secco della tappa di Coppa a causa delle modifiche dovute alla pandemia. La ...

