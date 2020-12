Bambino in un pozzo | ore di ansia in Alto Adige | cosa è successo

Leggi su ck12

(Di domenica 27 dicembre 2020) Grande paura per unfinito in uninsieme al padre: ore dia Terlano, inieri pomeriggio. (repertorio Vigili del fuoco)Un padre e un figlio a Terlano, nelle vicinanze del capoluogoatesino di Bolzano, hanno vissuto un vero e proprio pomeriggio di paura ieri. Poteva davvero finire male l’incidente occorso al figlio dell’uomo, se non fosse stato per l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dimostrato grande professionalità. Ti potrebbe interessare anche -> Vaccino Pfizer, le prime dosi sono arrivate a Roma La chiamata al 115 è arrivata nel primo pomeriggio del giorno di Santo Stefano. Una famiglia spiegava che il piccolo stava giocando nel giardino di una casa privata. ...