Arsenal, i Gunners cercano rinforzi: Brandt supera Aouar (Di domenica 27 dicembre 2020) In vista del mercato di gennaio, l'Arsenal avrebbe messo nel mirino Julian Brandt Con la vittoria per 3-1 contro il Chelsea, l'Arsenal respira un po' anche se la posizione in classifica non lascia ancora tranquilli i Gunners. Nel mercato di gennaio ci vorranno così rinforzi e la società londinese avrebbe trovato il nome giusto per rinforzare la squadra di Mikel Arteta. Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, l'Arsenal avrebbe messo gli occhi su Julian Brandt. Il giovane esterno destro tedesco non trova spazio al Borussia Dortmund e avrebbe così superato, nelle preferenze dei biancorossi, Aouar del Lione a lungo cercato in estate.

