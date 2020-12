Un americano su 1.000 è morto per Covid (Di domenica 27 dicembre 2020) Dallo scorso gennaio il Covid ha ucciso negli Stati Uniti una persona su 1.000. A fare i conti è la Cnn. Secondo i dati della John Hopkins University a oggi le vittime da coronavirus negli Usa sono state 331.116, su una popolazione che, in base ai dati del Census Bureau, è di 330.750.000 abitanti. In Italia, su 60,3 milioni di abitanti ci sono stati finora 71.620 decessi, con un tasso di mortalità superiore a quello americano pari a uno ogni 842. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Dallo scorso gennaio ilha ucciso negli Stati Uniti una persona su 1.000. A fare i conti è la Cnn. Secondo i dati della John Hopkins University a oggi le vittime da coronavirus negli Usa sono state 331.116, su una popolazione che, in base ai dati del Census Bureau, è di 330.750.000 abitanti. In Italia, su 60,3 milioni di abitanti ci sono stati finora 71.620 decessi, con un tasso di mortalità superiore a quellopari a uno ogni 842.

