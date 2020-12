Sarà un Santo Stefano da brividi: piogge e neve su mezza Italia (Di sabato 26 dicembre 2020) Un vero freddo polare ci aspetta. Si prennuncia un Santo Stefano burrascoso per mezza Italia, con rovesci sparsi, nevicate fino a bassa quota al Centro, temporali sui versanti tirrenici al Sud e venti ... Leggi su globalist (Di sabato 26 dicembre 2020) Un vero freddo polare ci aspetta. Si prennuncia unburrascoso per, con rovesci sparsi, nevicate fino a bassa quota al Centro, temporali sui versanti tirrenici al Sud e venti ...

