PS5 ora ha il DualSense supportato anche su Linux tramite un driver ufficiale di Sony

(Di sabato 26 dicembre 2020)ha pubblicato un nuovodel kernel"hid-playstation" che consente di utilizzare il controllerper PlayStation 5. Questoinoltre, supporteràaltro hardware PlayStation su. Questo nuovodel kernelsupporta il controller di gioco "" per PlayStation 5 sia in modalità USB che Bluetooth. Tutte le funzionalità chiave insieme a LED, sensori di movimento, touchpad, batteria, barra luminosa e vibrazione sono supportate da questodi. Il kernelha già il"hid-" esistente, mentre questo controller di ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Il #DualSense di #PS5 è ora supportato da #Linux grazie ai driver di #Sony. - DataAugmented : RT @Eurogamer_it: Il #DualSense di #PS5 è ora supportato da #Linux grazie ai driver di #Sony. - Eurogamer_it : Il #DualSense di #PS5 è ora supportato da #Linux grazie ai driver di #Sony. - B4DV4SS : @RossoneroEbbast non vedo l'ora che esca la ps5 - paolamarell : Andrea mi fa regali assurdi e poi mi dice “però ora non sparire dalla vita di tutti” ma è inevitabile che se mi reg… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 ora

Tom's Hardware Italia

Sony ha pubblicato un nuovo driver del kernel Linux "hid-playstation" che consente di utilizzare il controller DualSense per PlayStation 5. Questo driver inoltre, supporterà anche altro hardware PlayS ...In tanti sperano in una rinascita dei giochi horror e magari qualcosa che possa ricalcare le orme di quella che (per ora) è la defunta saga di Silent ... dunque è facile aspettarsi un annuncio per PS5 ...