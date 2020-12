PS5 diventa di tendenza su Twitter con la frase più spesso condivisa | ovvero ' No PS5'

Leggi su eurogamer

(Di sabato 26 dicembre 2020) Natale è passato e in tutto il mondo le persone hanno scartato i loro regali. Uno tra i più agognati è senza dubbio PlayStation 5, una delle console next-gen uscita a novembre di quest'anno. Sfortunatamente, a causa delle quantità limitate immesse sul mercato, la console risulta praticamente introvabile e chi ne desiderava una da scartare a Natale è rimasto a bocca asciutta. In tutto questo diversi utenti disi sono riversati sul social per condividere il proprio disappunto e in breve tempo èto dila"No PS5", con quasi 15.000 persone che hanno twittato finora su come non hanno ottenuto una console PlayStation 5 questo Natale. Uno dei motivi principali per cui molte persone non hanno una PS5 durante le festività natalizie è dovuto alla scarsità della console e all'incapacità di tenere il ...