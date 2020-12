Pierpaolo sempre più vicino a Giulia Salemi si libera del quadro di Elisabetta Gregoraci (Di sabato 26 dicembre 2020) In principio c’erano i Gregorelli, adesso i Prelemi. Sembra proprio che il destino di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sia quello di legarsi in qualche modo. Una bella amicizia o forse anche un amore, questo lo scopriremo solo seguendo gli ultimi due mesi di GF VIP 5 che di certo regaleranno molte sorprese ai telespettatori. In queste ultime ore, a Giulia e a Pier si chiede che cosa provino, se pensano che tra di loro possa nascere qualcosa. Oggi Pretelli tra l’altro, con il suggerimento di Stefania Orlando ha anche deciso di fare un gesto molto forte. In casa è stato apprezzato, fuori un po’ di meno. Parliamo della decisione di togliere dalla camera da letto il quadro che il Grande Fratello aveva regalato a Pier il giorno in cui Elisabetta ha deciso di andare via. Un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 dicembre 2020) In principio c’erano i Gregorelli, adesso i Prelemi. Sembra proprio che il destino diPretelli sia quello di legarsi in qualche modo. Una bella amicizia o forse anche un amore, questo lo scopriremo solo seguendo gli ultimi due mesi di GF VIP 5 che di certo regaleranno molte sorprese ai telespettatori. In queste ultime ore, ae a Pier si chiede che cosa provino, se pensano che tra di loro possa nascere qualcosa. Oggi Pretelli tra l’altro, con il suggerimento di Stefania Orlando ha anche deciso di fare un gesto molto forte. In casa è stato apprezzato, fuori un po’ di meno. Parliamo della decisione di togliere dalla camera da letto ilche il Grande Fratello aveva regalato a Pier il giorno in cuiha deciso di andare via. Un ...

24sere : RT @thatsmyshitshow: Stefania: “Pierpaolo e Giulia si cercano sempre. Sono una coppia bellissima” Andrea: “Si piacciono proprio. Mica siamo… - h__stylesgirl : RT @thatsmyshitshow: Stefania: “Pierpaolo e Giulia si cercano sempre. Sono una coppia bellissima” Andrea: “Si piacciono proprio. Mica siamo… - marikaj28 : RT @Trafello2: Dayane vergogna che dice che il bacio di Elisabetta con Pierpaolo è più falso dei cinesi:Sono persone vere come noi non è ch… - Trafello2 : Dayane vergogna che dice che il bacio di Elisabetta con Pierpaolo è più falso dei cinesi:Sono persone vere come noi… - yente20137942 : Ma non parliamo della coppia, parliamo del loro rapporto di amicizia. Pierpaolo non ha mai difeso Elisabetta in 100… -