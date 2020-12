Papa Francesco: collaboriamo con le autorità per fuggire dalla pandemia (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Papa saluta chi è collegato per l’Angelus attraverso i mezzi di comunicazione sociale. “Dobbiamo farlo così – ha detto riferendosi al collegamento in streaming dal Palazzo apostolico – per evitare che la gente venga in piazza e così per collaborare nelle disposizioni che ha dato l’autorità per aiutarci a tutti noi a fuggire da L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 dicembre 2020) Ilsaluta chi è collegato per l’Angelus attraverso i mezzi di comunicazione sociale. “Dobbiamo farlo così – ha detto riferendosi al collegamento in streaming dal Palazzo apostolico – per evitare che la gente venga in piazza e così per collaborare nelle disposizioni che ha dato l’per aiutarci a tutti noi ada L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

