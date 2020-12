Nagelsmann | «Mi piacerebbe allenare Ronaldo | deve essere una bestia»

Leggi su calcionews24

Julian, allenatore del Lipsia, strizza ancora implicitamente l'occhio alla Juventus. Queste le sue parole su Cristiano riportate dalla Bild. «Sarebbe interessante lavorare con Cristiano. Dall'esterno, tutti vedono solo una persona che carica una foto del suo yacht, ma Sami Khedira mi ha detto che il suo approccio professionale al lavoro è impressionante. In allenamento una. Viene prima di tutti e se ne va per ultimo. Ma sempre, con tutti, è molto amichevole. Questa è una combinazione straordinaria per un professionista».