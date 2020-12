La variante inglese del Covid arrivata in Veneto. Zaia: 'Due positivi in isolamento' (Di sabato 26 dicembre 2020) La variante del Covid inglese è stata riscontrata anche in Veneto. A dare la notizia è stato lo stesso presidente della Regione Venet o Luca Zaia nel corso di un punto stampa della Protezione Civile ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) Ladelè stata riscontrata anche in. A dare la notizia è stato lo stesso presidente della Regione Venet o Lucanel corso di un punto stampa della Protezione Civile ...

LaStampa : Coronavirus, l’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata ha isolato la variante inglese - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Puglia individuato un caso con variante inglese #coronavirus - repubblica : Coronavirus nel mondo, in Francia primo caso della variante inglese. In Brasile superate 190mila vittime [aggiornam… - simona_777 : RT @Dio: Ma perchè lo chiamate 'variante inglese'? Chiamatelo Covid20, almeno dà un senso di continuità e tradizione. - ParisiSonia : RT @LaStampa: Coronavirus, l’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata ha isolato la variante inglese -