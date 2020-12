Firenze, controlli: a dicembre oltre 37.000 persone controllate, 293 sanzionate, 1 sola denunciata (Di sabato 26 dicembre 2020) Il bilancio dei controlli disposti dalla prefettura di Firenze nel mese di dicembre, a seguito delle disposizioni impartite dal ministero dell'interno, in relazione ai Dpcm e DL del governo, ha mostrato una sostanziale obbedienza dei cittadini ai severissimi diktat di Conte Leggi su firenzepost (Di sabato 26 dicembre 2020) Il bilancio deidisposti dalla prefettura dinel mese di, a seguito delle disposizioni impartite dal ministero dell'interno, in relazione ai Dpcm e DL del governo, ha mostrato una sostanziale obbedienza dei cittadini ai severissimi diktat di Conte

FirenzePost : Firenze, controlli: a dicembre oltre 37.000 persone controllate, 293 sanzionate, 1 sola denunciata - NunziEnrico : @WhitesPhD Tutto sto tempo, a marzo e aprile e al massimo in questi giorni con controlli, almeno a Firenze, assai laschi - zazoomblog : Capodanno il sindaco di Firenze promette controlli capillari sul coprifuoco - #Capodanno #sindaco #Firenze… - metfirenze : Firenze: Via Gioberti senza auto, alcune vie del centro a senso unico pedonale e più controlli… - TaniaTortelli : @Andrea751201 @cremino01 Non so in che zona sei. Qua (prov. siena firenze) a marzo fermavano continuamente e hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze controlli Firenze, controlli e sanzioni contro l'abbandono di rifiuti 055firenze Covid, in Toscana dati in chiaroscuro. Domani il giorno del vaccino

Atteso per la mattina di domenica a Careggi il carico di vaccini destinato alle strutture della Toscana. Ieri dati in crescita ...

Scuola: si rientra in classe il 7 gennaio, con le regole dettate dai prefetti

Una delle poche idee non peregrine, anzi quasi geniali (vista l’assoluta impreparazione dei due) dell’acoppiata Azzolina – Conte (ma nella decisione intelligente c’è lo ...

Atteso per la mattina di domenica a Careggi il carico di vaccini destinato alle strutture della Toscana. Ieri dati in crescita ...Una delle poche idee non peregrine, anzi quasi geniali (vista l’assoluta impreparazione dei due) dell’acoppiata Azzolina – Conte (ma nella decisione intelligente c’è lo ...