Covid, un farmaco darebbe l’immunità immediata: cosa ne sappiamo (Di sabato 26 dicembre 2020) Darebbe un’immunità immediata contro la malattia e potrebbe essere somministrata come trattamento d’emergenza ai pazienti ricoverati in ospedale e ai residenti delle case di cura per aiutare a contenere l’epidemia. Sarebbe questo, secondo il Guardian, il farmaco allo studio in Gran Bretagna per il Covid 19. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 dicembre 2020) Darebbe un’immunità immediata contro la malattia e potrebbe essere somministrata come trattamento d’emergenza ai pazienti ricoverati in ospedale e ai residenti delle case di cura per aiutare a contenere l’epidemia. Sarebbe questo, secondo il Guardian, il farmaco allo studio in Gran Bretagna per il Covid 19.

