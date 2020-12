Bimbo di 3 anni viene abbandonato insieme al suo cane in un cimitero la vigilia di Natale, si cercano i genitori (Di sabato 26 dicembre 2020) abbandonato con il suo cane in un cimitero. Così la polizia ha trovato un bambino di circa 3 anni il giorno della vigilia di Natale. Il piccolo era in un cimitero di Hinckley, in Ohio, solo ma con a ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020)con il suoin un. Così la polizia ha trovato un bambino di circa 3il giorno delladi. Il piccolo era in undi Hinckley, in Ohio, solo ma con a ...

Il bimbo riceve la maglia del romanista Džeko, una gioia incontenibile

Il filmato pubblicato nella pagina Fb della società giallorossa. Il piccolo David, 6 anni, sgrana gli occhi, scarta freneticamente, indossa la maglia del suo beniamino e.... | CorriereTv Quando ...

