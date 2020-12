Beautiful e Una vita cancellate: ecco perché (Di sabato 26 dicembre 2020) Tutte le soap opera sono andate in vacanza il 24 e il 25 dicembre. Al posto di Beautiful e Una vita sono andate in onda infatti una commedia e il Concerto di Natale con Federica Panicucci. Ma vediamo un piccolo anticipo delle trame di oggi 26 dicembre. Brutte notizie per gli appassionati di Beautiful e Una vita: le due soap opera sono state cancellate il 24 e il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 26 dicembre 2020) Tutte le soap opera sono andate in vacanza il 24 e il 25 dicembre. Al posto die Unasono andate in onda infatti una commedia e il Concerto di Natale con Federica Panicucci. Ma vediamo un piccolo anticipo delle trame di oggi 26 dicembre. Brutte notizie per gli appassionati die Una: le due soap opera sono stateil 24 e il Articolo completo: dal blog SoloDonna

