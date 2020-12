Vaccino Covid, in Spagna aumenta chi vuole farlo ma quasi uno su 3 dice di no (più che in Italia). “Ora al via campagna informativa” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gli spagnoli vorranno vaccinarsi contro il Covid? aumentano i cittadini che hanno deciso di volersi sottoporre al trattamento, ma resta ancora una significativa quota di scetticismo. La percentuale di persone che non è disposta a farsi inoculare il farmaco è ancora alta, il 28% degli intervistati, secondo quanto emerge dall’ultimo sondaggio del Cis, il più importante centro di analisi sociologiche del paese. In Italia, invece, i dati di Adnkronos/Emg-Different e di Demopolis oscillano tra il 16% e il 19%. A pochi giorni dall’arrivo delle prime dosi a Madrid, gli esperti prevedono che la campagna di vaccinazione possa contribuire a convincere una fetta sempre più estesa della popolazione. “Adesso che è cominciata la vaccinazione nel Regno Unito e comincerà anche quella in Spagna, ci aspettiamo che le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Gli spagnoli vorranno vaccinarsi contro ilno i cittadini che hanno deciso di volersi sottoporre al trattamento, ma resta ancora una significativa quota di scetticismo. La percentuale di persone che non è disposta a farsi inoculare il farmaco è ancora alta, il 28% degli intervistati, secondo quanto emerge dall’ultimo sondaggio del Cis, il più importante centro di analisi sociologiche del paese. In, invece, i dati di Adnkronos/Emg-Different e di Demopolis oscillano tra il 16% e il 19%. A pochi giorni dall’arrivo delle prime dosi a Madrid, gli esperti prevedono che ladi vaccinazione possa contribuire a convincere una fetta sempre più estesa della popolazione. “Adesso che è cominciata la vaccinazione nel Regno Unito e comincerà anche quella in, ci aspettiamo che le ...

